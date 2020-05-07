Священики скаржаться, що при карантині від них продовжують вимагати перерахування грошей патріархії

У провінційних парафіях РПЦ зростають протестні настрої через необхідність продовжувати перерахування платежів у патріархію, вважає протодиякон Андрій Кураєв. Як заявив він кореспонденту «Росбалта», доходи церковних парафій впали, але «центр» продовжує вимагати перерахування грошей.

Андрій Кураєв вважає, що з’явилося в Мережі відкритий лист патріарху від імені кліриків Самарської митрополії з протестом справжнім. «Справа не в тому, що в Самарській області якась аномалія. На умовах анонімності ми всі хоробрі», — уточнив він.

Кураєв уточнив, що провінційні священики чекають «послаблень», але їх немає. «Навіть в Москві, у патріаршій області, парафіям поки не оголошена „податкова амністія“ з боку патріархії, і я нізвідки не чув, щоб були скасовані платежі в патріархію з провінційних єпархій. При цьому фіскальна політика самих єпископів різна. Є близько восьми випадків, відомих мені, коли єпископ повністю скасовував усі платежі на час карантину. Є кілька десятків випадків, коли єпископ у своїй єпархії розполовинив „плани“. Є випадки, коли їх переносили, резервували на нормальні часи, що настануть у майбутньому. Але в більшості випадків формально відмін ще немає. В кращому разі дзвонить хтось від імені єпископа і усно говорить: ну, гаразд, так і бути, перерахували половину або ще щось… Але от щоб було ясне письмове розпорядження — таке вкрай рідко буває», — розповів протодиякон.

Андрій Кураєв зазначив, що причиною невдоволення може бути неінформованість простих священиків про те, куди ж йдуть зібрані гроші. «Церковний бюджет непрозорий навіть для самої церкви. На що витрачають гроші конкретні єпископи, на що витрачає єпархія, на що витрачає патріарх — це повний чорний ящик. Ми цього не знаємо, і звідси виникає сумнів: а чи треба перераховувати. Якщо раніше була відмовка, що це треба на утримання семінарій, то зараз семінаристи розпущені по домівках, і тому ця стаття не працює. Синодальні відділи на самоокупності і з центрального бюджету мало що отримують. Тому непрозорість породжує здивування і протест», — підкреслив Андрій Кураєв.