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Uber скоротить майже чотири тисячі працівників та не прийматиме нових співробітників

07.05.2020

Сервіс онлайн-замовлень таксі Über скоротить 14% (3700) штатних співробітників та не найматиме нових людей через економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу.

У компанії також заявили, що гендиректор компанії Über Дару Хосровшахі до кінця року відмовиться від базової зарплати, — передає Громадське.

В листі своїм співробітникам директор також натякнув на зміни, які чекають компанію.

«Це (скорочення персоналу — ред.) — одна з частин ширшого процесу коригування нашої структури витрат (розміру команди та площі офісів), щоб вона відповідала реаліям нашого бізнесу (обсягам замовлень, доходів і маржі)», — написав Хосровшахі.

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