Українці знайшли спосібі їхати на заробітки попри карантин: як заробітчани потрапляють до Європи

Українські заробітчани попри карантин та небезпеку інфікуватися коронавірусом все ж намагаються потрапити на роботу до країн Європи. Вони говорять, що доводитися платити чималі гроші аби лише потрапити на роботу.

Так, наприклад, вінничанці Вікторії задля того аби дістатися до Фінляндії довелося витратити 300 євро. Каже, їхала через Білорусь.

Українці також наймають приватних перевізників або користуються мікроавтобусами, які знаходять через соціальні мережі. Задля цього організували навіть спеціальну схему. Аби потрапити до Польщі українців везуть зі Львова до польського кордону, там пасажирів пересаджують на легковий автомобіль, на якому проходять митний контроль. А потім знову в автобус.

«В польській групі знайшов автобус, який провезе через польський кордон за 430 злотих (2 768 грн). Альо нелегалів ніхто не бере. За біометриці заїхати теж складно. Потрібна віза та запрошення від роботодавців. Я працював у Німеччині на будівництві по польській візі. Зараз планую туди ж повернутися. За 2 місяці карантину гроші скінчилися. Звісно, що раніше міг заїхати до Варшави за 600 гривень, а зараз дорога стала дорожча, зате за 2 тижню після карантину матиму роботу», — пояснює будівельник Сергій зі Львова.

Також нещодавно майже 200 заробітчан вирушили 5 травня чартерним рейсом авіакомпанії МАУ на роботу до Німеччини. За словами віцепрем’єрміністра із євроінтеграції Вадим Пристайко.Пристайка, для українських заробітчан є окремий трансфер із аеропорту та обов’язкова 14-денна обсервація у Німеччині.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає нелогічним вивезення українських робітників на заробітки до держав-партнерів у контексті ситуації з пандемією коронавірусу в світі. 29 квітня в аеропорту «Бориспіль» заблокували виліт чартеру з заробітчанами, які прямували до Лондона. 116 пасажирів багато годин чекали дозволу полетіти до Британії. І тільки майже через добу виліт дозволили. У соцмережах дії уряду назвали «поверненням на кріпацтва».