Дмитро Святаш сховався в Росії

Втікача розшукує Україна за крадіжку мільярда гривень.

Був у Харкові такий політик Дмитро Святаш? Депутат-регіонал, вірний соратник Добкіна і Кернеса, прихильник федералізації і полум’яний борець з патріотами , гордо носив на грудях георгіївські стрічки?

Здається, Україна втратила цього принципового антифашиста. Минулої осені з’ясувалося сумна обставина — прокуратура оголосила Святашу підозра в тому, що він шахрайським шляхом заволодів коштами «Укрсиббанку» в розмірі 1,1 мільярда (!) гривень. Набрав кредитів і не став віддавати. Після цього антифашист різко кудись зник, і його оголосили в розшук. І ось логічний фінал цієї історії. Стало відомо, що Дмитро Святаш втік в Російську Федерацію, отримав російське громадянство і осів у Липецьку з сім’єю.

Депутат-регіонал, антифашист, товариш Добкіна раптом виявився злодієм, зрадником і російською агентурою!

Фото: Скрипник Олег

Зараз Святаш вже отримав схвалення на отримання громадянства РФ, зазначає харківське видання .

Колишній народний депутат України Дмитро Святаш отримав притулок в Російської Федерації. Про це журналістам 057.ua повідомив джерело в консульстві РФ в Харкові.

Журналістам видання передали документи, і схему отримання російського громадянства Дмитром Святашем, його дружиною і двома дітьми.

Ще кілька років тому РФ запустила в Україні програму «Співвітчизник». Суть її проста – переманити до себе побільше людей, для видачі їм паспортів Росії.

Самі ж творці програми назвали це «Державна програма зі сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном».

Примітно те, що заяву на отримання громадянства РФ писала дружина Святаша – Анжеліка. Саме вона звернулася в консульство, і заповнила досить довгий і детальний документ.

«На початку лютого 2020 року дружина Святаша — Святаш Анжеліка Левонівна звернулася до ЦК РФ р. в Харків з відповідною заявою про участь у зазначеній державній програмі РФ», — розповіло джерело в консульстві РФ.

Також журналісти 057.ua змогли дізнатися куди збирається переїхати Святаш з сім’єю. Вибір екс-нардепа припав на місто Липецьк, вул. Гагаріна, 35-А.

У документі вона вказала те, де навчалася (НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист»), ким і коли працювала ( помічник нотаріуса, стажиста нотаріуса, у 2012 році тимчасово не працювала і з 2012 по 2020 – приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області).

Також дружина Святаша згадала,що в РФ вони були частими «гостями».

«В РФ я перебувала з приватними візитами в 2016, 2017, 2019 роках. Мій чоловік Святаш Дмитро Володимирович відвідував РФ з приватними візитами міста Москви, Воронежа, м. щебекіно з 2003 року по 2019 року щорічно», — написала Анжеліка.

На питання «Яку вакансію відповідно з Вашою кваліфікацією і станом здоров’я Ви плануєте зайняти з вакансій, пропонованих обраної Вами регіональної програми переселення», дружина екс-нардепа написала «здійснювати трудову діяльність в якості помічника нотаріуса або юристом. 1) ТОВ «КОМПЛЕКТСНАБЭЛЕКТРОМОНТАЖ» — юрист. Росія, місто Липецьк, вулиця Гастелло, влад.5, телефон:+74742556635. 2) Приватне професійне освітнє установа «Технікум права і економіки». Росія, місто Липецьк, вулиця Гагаріна, будинок 35А, телефон: +74742224276 Готова на перенавчання за професією затребуваною на території вселення».

При цьому, дружина екс-нардепа у зазначеному зверненні зазначає, що разом з нею в Російську Федерацію на постійне місце проживання планують виїхати її чоловік — Святаш Д. В. і двоє синів — Святаш Д. Д. (2015 р.) і Святаш Л. Д. (2017 р.).

В даний час, питання про переселення Святаша та його сім’ї в РФ погоджений владою РФ, пише 057.ua.

«Згідно з наявними банком вакансій, враховуючи Вашу освіту і стаж роботи, вважаємо доцільним узгодити Вашу заяву і пропонуємо самостійний пошук варіантів зайнятості за сприяння міських та районних центрів зайнятості населення. Додатково інформуємо, що для отримання Російського громадянства необхідна постійна реєстрація за місцем проживання. За умовами Програми надання гуртожитків, соціального житла, реєстрації за місцем проживання не передбачено. Витрати по оплаті проживання в Центрах тимчасового розміщення (ЦВР р. Липецька, вул. Суворова, д. 24, тел. 8(4742) 28-72-53, необхідно бронювання місця не менше ніж за 15 днів до прибуття), в знімному житло або при його купівлі здійснюються за рахунок власних коштів», — сказано у відповіді дружині Святаша.

Зазначимо, що на початку жовтня 2019 року Прокуратура Києва оголосила підозра Святашу у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-1 КК України по заволодінню 1,1 млрд гривень коштів «Укрсиббанку» на користь групи компаній «АІС», засновником якої є Дмитро Святаш.

У листопаді 2019 року Святаша оголосили в розшук.

«За нашими даними, Дмитро Святаш втік у Росію ще взимку цього року, через те, що його оголосили в розшук. Його дружина виїхала в РФ через Гоптівку в лютому цього року, а дітей відправили через Мінськ до Росії в кінці грудня», — розповіли наші джерела в правоохоронних органах.

Також, особливо показово те, що за нашими даними Святаш і його сім’я не відмовилися від громадянства України, і таким чином порушили закон про подвійне громадянство.

Вся ця інформація свідчить про діючому механізмі, учасником якого є російська офіційна організація — Генеральне консульство РФ у Харкові, який може використовуватися будь-якими злочинцями на території України – якщо що, «Росія забере собі всіх».

Але основна проблема цієї програми в іншому. Нею користуються тисячі українців, яким «миліше» Росія, але які все одно повертаються назад, маючи у себе паспорт РФ.

І якщо Путін захоче вкотре «захистити невинних громадян РФ», то він буде маніпулювати саме цими паспортами, які наоформляли зрадники України.

Джерело: 057.ua