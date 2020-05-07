В Україні коронавірус вразив 2 260 медиків і 933 дитини

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 260 медиків і 933 дитини. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 507 осіб, з них 28 дітей і 109 медичних працівників. Були госпіталізовані 313 осіб, зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужали. Всього за весь час пандемії захворіло 13 691 осіб, з них 933 дитини, а також 2 660 медичних працівників… За попередню добу скоєно 7018 досліджень методом ПЛР», — зазначив він.

При цьому, за його словами, в цілому виписані 2396 осіб, а летальних випадків 340.

Так, за його словами, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 було зафіксовано в Одеській і Чернівецькій областях.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків в Одеській та Чернівецькій області — по 63 випадку, а також у Дніпропетровській області — 56», — додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 13 691 випадків COVID-19, з них 340 летальних.