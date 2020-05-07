Собянін: З 12 травня в Москві не послаблять режим самоізоляції

У Москві з 12 травня планується скасувати обмеження на роботу всіх промислових і будівельних підприємств. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін в ході відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним з економічних питань.

Як зазначив мер Москви, на протязі двох тижнів не зростає кількість важких хворих, це говорить про деяку стабілізацію ситуації. Кратно збільшене владою міста кількість тестів дозволяє оперативно виявляти випадки хвороби. Точну картину дають КТ-дослідження в десятках відкритих в місті центрах. Все це дозволяє виявляти коронавирусную інфекцію на ранній стадії, своєчасно надавати допомогу хворим. Однак режим самоізоляції у місті послаблювати поки не можна, його слід дотримуватися, підкреслив мер.

Градоначальник також назвав передчасним вихід сфери послуг з самоізоляції, оскільки саме там відбувається найбільший контакт з людьми, а значить — велика небезпека сплеску захворюваності. Саме тому, за його словами, найбільш жорсткі критерії для виходу з режиму самоізоляції вироблені для сфери послуг.

До 11 травня включно у столиці діє режим самоізоляції, згідно з яким всі москвичі зобов’язані сидіти вдома. Залишати квартири дозволяється лише у ряді випадків, в тому числі для поїздок на роботу і походу в магазин, аптеку, медустанови.

За останню добу в Москві виявили 5858 нових випадків коронавіруса. Всього у столиці налічується 85973 хворих COVID-19.