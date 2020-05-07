Прес-секретар Єрмака Заривная засвітила сережки і підвіску за 150 тис

Золота підвіска Lucky Alhambra Butterfly (перекладається як «Щаслива метелик») Van Cleef and Arpels вартістю 2880 євро або 83520 грн за курсом.

Крім того, новий прес-секретар також обзавелася платиновими сережками з діамантами Tiffany Heart Earrings вартістю 2200 доларів США або 59400 грн за курсом. Разом — 142920 грн.

Варто відзначити, що сережки та підвіска з останньої колекції, а пропрацювала Заривная в Офісі президента всього два місяці.

Крім того, у відкритих джерелах немає відомостей про офіційне окладі прес-секретаря Єрмака.

Видання Polygraf.NET