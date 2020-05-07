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Російським військовослужбовцям заборонили користуватися гаджетами на службі

07.05.2020

Российским военнослужащим запретили пользоваться гаджетами на службе

Військовослужбовці не повинні мати при собі електронні вироби, здатні передавати аудіо та фотоматеріали і відстежувати геолокацію, при виконанні обов’язків військової служби, слід з підписаного президентом РФ Володимиром Путіним указу.

 

Відповідні зміни були внесені в Дисциплінарний статут Збройних сил РФ. Так, порушення заборони мати при собі при виконанні електронних виробів (приладів, технічних засобів), які можуть зберігати і передавати аудіо-, фото-, відео-матеріали та дані геолокаціі, буде грубим дисциплінарним проступком.

 

У документі зазначено, що ці заходи діють, якщо військовослужбовець приймає участь у бойових діях, збройних конфліктах, в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки або виконує завдання з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Росії. Також військовим не можна мати при собі такі прилади при несенні бойового чергування, бойової служби, перебування в нарядах, участь у навчаннях або походах кораблів; знаходження на території військової частини.

 

Використання гаджетів також заборонено при проходженні військових зборів.

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