Уся злодійська рать

6 травня професійне свято відзначають ветерани спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю України.

Легендарний УБОЗ був створений в системі Міністерства внутрішніх справ на початку 90-х років. До його основних завдань входило виявлення та припинення діяльності стійких суспільно небезпечних організованих груп і злочинних організацій. У лютому 2015 року підрозділ був ліквідований, але річницю його створення правоохоронці продовжують відзначати.

На честь свята Dетектив-Info склав поточну карту місцезнаходження провідних «клієнтів» УБОЗівців — так званих «злодіїв в законі», спеціальний закон щодо яких українські законодавці не можуть ухвалити протягом дуже тривалого часу.

Пристали на берег турецький

Розпочнемо з трійці «королів злочинного світу», які мають важелі впливу на процеси в Україні, що раніше «пришвартувалися» на берегах Босфору. Зокрема, у Стамбулі мешкає корифей «кримінального цеху» Кухілава Антімоз («Антімос»), остання публічна поява якого в Україні датована груднем 2016 року.

Інформацію про «офіційний» візит достойника (якого в 2009 році видворили за межі нашої держави) до Південної Пальміри тоді розповсюдив очільник Одеського главку поліції — Дмитро Головін. Він же заявив: «Антімос» прилетів, використовуючи паспорт з тризубом, судова суперечка з приводу законності підстав отримання якого триває вже понад десять років.

Не вдаючися в деталі зазначеної історії лише зазначимо, що в квітні 2013 року Вищий адміністративний суд скасував рішення про вилучення українських паспортів «злодія в законі», внаслідок чого Антімоз Хухутович домігся повернення йому документів. Наразі питання законності підстав набуття українського громадянства королем злочинного світу розглядається в межах вже не адміністративної, а до кримінальної справи. Мова йде про обвинувачення проти заслуженого тренера України з вільної боротьби Василя Златова, якому закидають підробку документів (ч. 1 та 4 ч. ст. 358 КК України) на користь «Антімоса», завдяки чому Кухілава в 90-х роках незаконно отримав вітчизняний паспорт.

Реєстрація відповідного кримінального провадження була здійснена невдовзі після «камбеку» «злодія в законі» до Одеси — на початку січня 2017 року. Надалі «справу Златова» намагалися закрити через закінчення строків давності, втім відповідне клопотання було відхилено, третій рік скандальна історія слухається в Саратському райсуді Одещини (наступне засідання призначене на 11:00 21 травня 2020 року).

Окрім «Антімоса» на території Турції знаходиться ще парочка українських «злодіїв в законі». Це Сергій Лисенко («Льора Сумський»), броньований «Mercedes» якого 30 квітня 2020 року в центрі Києва «віджали» у автодилера Юрія Савчука волелюбні сини чеченського народу. А також Андрій Недзельський («Нєдєля»), який облюбував «берег турецький» з надією на організацію тут масштабної «сходки» з приводу вирішення питання щодо його конфлікту з іншими королями злочинного світу, який вибухнув у жовтні минулого року (з вичерпною інформацією про цей скандал можна ознайомитися в матеріалі Dетектив-Info «Молдаванка на весіллі у Бакінського«).

Що ж стосується впливового азербайджанського «злодія в законі» Надіра Саліфова («Лоту Гулі»), який має сталий інтерес до України та раніше також мешкав у Туреччині, то згідно відомостям окремих ЗМІ цей король злочинного світу вже понад два роки, як перебрався до Об єднаних Арабських Еміратів. У грудні 2019 року Служба безпеки розказала про затримання одного з емісарів «Лоту Гулі», яким виявився уродженець Сабірабада Рустам Ісгандаров. Цьому достойнику, що раніше притягався до відповідальності в Україні за побиття людини та крадіжку наразі закидають незаконний обіг зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Зараз посланець Саліфова утримується в Сєвєродонецькому ІТТ Луганщини, слухання його справи по суті триває.

Злодії на зонах, в екзилі та лікарняному

За інформацією джерел Dетектив-Info, двоє українських злодіїв в законі наразі мають серйозні проблеми зі здоров ям.

По-перше, це Володимир Дрібний («Полтава»), який зліг в одну з медичних установ Одеси, де проходити курс лікування від онкологічного захворювання.

По-друге, ваді організму наразі намається вирішити Валерій Шеремет («Шарік»), який лікує печінку на території Чехії. Цю ж країну після історії з видворенням з теріторії України обрав у якості місця для облаштування резиденції інший «злодій в законі» Серго Глонті («Гуга»), що також має суттєвий інтерес до подій у нашій державі. Як відомо, він активно намагається повернутися в Україну, залучивши до цієї боротьби зі Службою безпеки та можновладцями власну дружину.

Що ж стосується заґратованих на території України «королів злочинного світу», то їх доля розкидала наступним чином.

Так, Гіоргі Кіладзе («Гега Озургетський»), з любовною історією та кримінальними звитягами якого детально можна ознайомитися в матеріалі Dетектив-Info «Амурова стріла», після винесення йому наприкінці березня 2020 року обвинувального вироку був етапований до ДУ «Новгород-Сіверська установа виконання покарань №31» Чернігівської області. У цьому ж регіоні, але у так званій «червоній зоні» села Макошине (ДУ «Менський виправна колонія» №91) з 30 квітня 2020 року утримується уродженець Грузії Коба Шемазашвілі («Коба Руставський»), арешт якого спричинив пожвавлення давнього конфлікту поміж «руставським» та «сухумським» кланом (детально з нюансами суперечки можна ознайомитися в матеріалі Dетектив-Info «Стидоба через Кобу«). Адвокати Шемазашвілі, тім годиною, продовжують боротьбу за його звільнення: на 11:10 7 травня 2020 року в Київському апеляційному суді призначено засідання з приводу розгляду скарги з приводу тимчасового арешту «короля злочинного світу».

Злодії на волі

У столиці України перебувають Георгій Лобжанідзе («Куцу») та Хмелідзе Георгій («Хмєло»), у Броварах на послаблення карантину вичікує Василь Русан («Вася Ушатий»), а Армен Хачатрян («Армен Хохол») — в місті Знам’янка янка Кіровоградської області.

Підвищена концентрація «королів злочинного світу» проглядається на теренах Західної України, де в місті Лева та території Львівщини «окопалася» одразу п’ятьма ятірка «злодіїв в законі».

Це Чхартішвілі Паата («Принц»), Реваз Катамадзе («Магало»/»Резо»), Рамаз Цикорідзе («Рамаз Багдадський»), Полікарпе Джанелідзе («Полік») та Віктор Панюшин («Вітя Пан»), згадки про «продану історію» затримання та фантастичного звільнення якого влітку минулого року «підчистили» з відкритої частини Єдиного реєстру судових рішень.

У свою чергу, на Дніпропетровщині знаходиться трійця представників еліти кримінального світу.

По-перше, мова йдеться про Сергія Олійника («Умка Дніпровський»), який восени минулого року не тільки проявивши свої бійцівські навички під час «махачу» у київському готелі Fairmont з «Нєдєлєю», а й засвітився в компанії інших дніпровських «важковаговиків» на кшталт Ігоря Коломойського, Валерія Кондратьєва та Олександра Петровського на матчі БК «Дніпро».

По-друге, тісний зв’язок із Дніпром продовжує тримати Нодарі Асоян («Нодар Руставський»), який наразі звернувся із заявою про надання йому статусу політичного біженця в Україні. Що ж стосується суто кримінальних звитяг цього достойника на теренах нашої держави, то 17 квітня 2020 року Дніпровський апеляційний суд відкрив провадження у справі про начебто спробу викрадення ним мобільного телефону, за якою«Нодара Руставського» було виправдано судом першої інстанції.

По-третє, саме на Дніпропетровщину скерував свій маршрут після феєричного звільнення з Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) Лаша Джачвліані («Лаша Руставський»/»Сван»/»Лаша Очамчирський»).

Раніше Dетектив-Info розповідав, що аналогічна частка та вихід на волю з Миколаївського ПТПІ 3 квітня 2020 року спіткала ще одного «короля злочинного світу» Гліба Ашумова («Гліб Івановський»/»Гліб Кінешемський»). Наразі відомо про звільнення в січні поточного року з пунктом для нелегальних мігрантів в селі Мартиновські ще одного злодія в законі» — Давида Герліані/Чачібая («Дато Сван»), якого у листопаді 2019 року схопили у Києві та помістили до ПТПІ.

«Королі» в ПТПІ

Найближчим часом з Миколаївського ПТПІ очікується звільнення ще одного «злодія в законі» — Георгія Модебадзе («Гега Озургетський»), якого у квітні поточного року «міграційники» Луганщини визнали громадянином України.

Втім, навіть цей факт суттєво не вплине на «зменшення популяції» королів злочинного світу в пунктах для нелегалів.

Наразі в українських ПТПІ знаходяться Тенгіз Чарая («Тенго Гальський»/»Тенго Пітерський»), затриманий зі скандалом Кахабер Орагвелідзе («Каха Тбіліський»), Рубен Косян («Рубен Івановський»), Камо Єгіазаров («Камо Московський») та аналогічне рішення винесене щодо Автанділа Кобешавідзе («Авто Копала»), який наразі оскаржує в судовому порядку відмову розглянути заяву щодо надання йому в Україні статусу біженця.

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