У Києві відкрилися вже 10 ринків: де можна запастися продуктами

У Києві, де міська влада передбачають пом’якшення карантинних заходів з 12 травня, на даний момент заробили десять продуктових ринків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, зараз покупки можна здійснювати на «Деміївському», «Маяку», «Печерський», «Володимирському», на ринку біля станції метро «Лісова», на «Феофановском», «Одеському», «Иллис», «Выгуровском» та «Бессарабському».

«Інші ринки відкриють, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням норм», — додав Кличко.