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Трамп ветував резолюцію, яка мала обмежити його військові повноваження щодо Ірану

07.05.2020

Президент США Дональд Трамп наклав вето на резолюцію Конгресу, яка була спрямована на обмеження його військових повноважень щодо Ірану. Американські парламентарі виступили з такою ініціативою після авіаудару США в січні 2020 року, внаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Трамп заявив, що резолюція Конгресу «ґрунтувалися не неправильному розумінні фактів та права», — передає Громадське.

«США не застосовували силу проти Ірану, як стверджується в резолюції. Чотири місяці тому я ухвалив рішення ліквідувати Касема Сулеймані, коли тій був в Іраку. Іран відповів серією ракетних обстрілів по наших військах, розквартированих в Іраку. Нікого внаслідок цих атак було вбито», — стверджує американський президент.

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