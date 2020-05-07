За пограбування та вбивство львівського валютника розшукують «анального контрабандиста» метадону

Галицький районний суд Львова надав дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу оголошених від 24 квітня 2020 року в розшук 48-річного львів’яніна Ореста Бохонко та 49-річного уродженця міста Докучаєвськ Волновахського району Донецької області Романа Новіцького.

Відомості про це містяться в матеріалах суднового реєстра та профайлах достойників на сайті МВС України, де вони обліковуються як особи, що переховуються від органів влади.

Чоловіків підозрюють у скоєнні 22 квітня 2020 року у Львові розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 КК України) та вчинення під час нього умисне вбивства (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Тоді четвірка зловмисників у масках здійснила озброєний напад на двох чоловіків біля під’їзду будинку по вулиці Академіка Павлова.

(Орест Бохонко (ліворуч) та Роман Новіцький)

Як раніше повідомляв Dетектив-Info, тут одного з валютників відгамселили просто на вулиці чоловіки, які вибігли з припаркованої неподалік автівки марки «Ford Mondeo» з польськими номерами реєстрації.

Частка іншого «міняли» не фатальною — у 49-річного Віктора Дікуна кілька разів поцілили з вогнепальної зброї. Чоловік загинув через значно втрату крові прямо на місці.

По гарячих слідах після здійснення злочину праовохоронцям вдалося відшукати та затримати двох підозрюваних.

Зокрема, на території поряд із лісопарком зі сторони вулиці Медової Печери міста Львова було виявлено «євробляху», на якій пересувалися злочинці. На автівці були присутні сліди крові, що належать раніше судимому 45-річному Роберту Запорожцю на прізвісько «Робік».

(Роберт Запорожець)

Цього пораненого зухвальця (що раніше притягався до відповідальності за скоєні розбійні напади, а восени 2009 року поцілив з пневматичного пістолета в голову власнику готелю «Батьківський двір») невдовзі відшукали в лікарні.

(Сповідь «Робіка» в лікарні на відео з 01:09)

Сюди Запорожець звернувся через поранення, які отримав під час здійснення нападу на валютників по вулиці Академіка Павлова. Річ у тім, що один з «мінял», побачивши бандитів, вихопив травматичний пістолет марки «ПМР-9» та відрик вогонь у відповідь.

Під час невідкладного обшуку в квартирі підстреленого «Робіка» (він мешкав по сусідству з місцем скоєння злочину) правоохоронці вилучили керівництво з експлуатації пістолета «Форт-12Р» та аркуш паперу із написами рукописного тексту, який починається з його прізвища латиною («Zaporogec»). Наступного дня силовики відзвітували про затримання спільника Запорожця. За інформацією джерел Dетектив-Info, ним виявився 40-річний мешканець Львова на прізвище Юрків.

(Кадри під час затримання Юрківа)

Згідно фабули справи вважається, що саме Юрків та «Робік» чекали на валютників в під’їзді будинку по вулиці Академіка Павлова 22 квітня 2020 року. А Новіцький та Бохонко, у свою чергу, прикривали тил, перебуваючи всередині Ford Mondeo. Вони вибігли гамселити «мінял» трохи згодом.

Відомо, що внаслідок нападу четвірка розбійників заволоділа рюкзаком «валютників», всередині якого знаходилося майже півтора мільйони — 4 тис. дол., 3 тис. євро та 1,2 млн. грн. Хто саме здійснив постріли, внаслідок яких загинув Віктор Дікун, та куди бандити сховали награбоване — наразі питання руба. Згідно оприлюденим на час підготовки цього матеріалу судовим ухвалам, арешт було накладено на близько 10 тис. грн., які виявили в автомобілі «Mercedes-Benz E 240», за кермом якого пересувався під час затримання Юрків.

Наразі цей львів’янін, так само як і Роберт Запорожець перебуває під вартою. Що ж стосується Новіцького та Бохонко, їх розшук триває вже два тижню. З цієї парочки найбільш колоритною виглядає постать Ореста Івановича.

Про цього достойника відомо, що восени 2008 року його було затримано в аеропорту грузинського міста Тбілісі та під час огляду виявлено в анальному отворі чоловіка жовту повітряну кулька, всереди якої знаходилося майже 100 грамів метадону.

Батьківщина Бохонко тоді залучила журналістів, намагаючись довести його непричетність до наркотрафіку. Згідно їх версії, до Грузії львів’янін прилетів на зустріч з його приятелем Зазою Самінава, та в прямій кішці нічого забороненого не перевозив. Яке питання насправді малі обговорити інтернаціональні друзі достеменно невідомо, але їх обох тоді було затримано. Чоловікам було висунуто окремі звинувачення в скоєнні злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних речовин.

З матеріалів суднового реєстру випливає: вироком Колегії у кримінальних справах Тбіліського міського суду від 18 червня 2009 року Ореста Бохонко визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні 93,317 г метадону (п.»а» ч. 3 ст. 260 КК Грузії), а також ввезенні зілля» до Грузії (п.»а» ч. 4 ст. 262 КК Грузії). Згодом призначене йому покарання у вигляді 23 років ув’язнена язнення внаслідок застосованої до українця амністії зразка 2012 року було зменшено до 11 років 3 місяців позбавлення волі. У 2016 році Бохонко виявивши бажання відбуватися покарання на Батьківщині, тоді його «грузинського вирок» привели до відповідності українському законодавству. Вийти на волю «анальний контрабанист» мав наприкінці 2019 року.