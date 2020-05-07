Скільки Суркіси заплатили судді Василю Олійнику за грабунок України?

7 мільярдів гривень державного «Приватбанку» можуть перейти в кишені приватних структур олігархів Суркісів. Рішення щодо витребування коштів ухвалили троє суддів Печерського районного суду м Києва.

А згодом судді Київського апеляційного суду залишили без задоволення скаргу держбанку на такі дії. У цій статті – про головного суддю, який підтримав рішення в апеляції.

Знайомтеся, суддя Київського апеляційного суду – Василь Іванович Олійник.

Василь Олійник працює суддею з 1996 року. Вперше призначений у Військовий суд західного регіону Указом Президента, потім ставши суддею Долинського райсуду Івано-Франківської області. На цій посаді він пробув лише два роки, після чого безстроково перейшов в Апеляційний суд Київської області. 2016-го в рамках кваліфікаційного оцінювання був визнаний таким, що здатен здійснювати правосуддя. Сукупно Василь Іванович лагодити правосуддя вже 24 роки.

Суддя Олійник головував у колегії, яка підтримала рішення судді Печерського райсуду Києва Підпалого про стягнення з кіпрської філії «Приватбанку» грошів за депозитними договорами низькі офшорних компаній, які пов’язані з родиною Суркісів. Олійник разом із суддями Оксаною Желепою та Світланою Куліковою порахували, що державним виконавцем Кравчуком не надано доказів наявності підстав для припинення договірних зобов’язань за депозитними договорами. За повідомленням ЗМІ, йдеться про 7 мільярдів гривень, які державний банк має виплатити олігархам.

Ми проаналізували майнові декларації Василя Олійника за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роки. За цею годину, після проходження кваліфікаційного оцінювання, у нього добряче змінився розмір заробітної плати. За останніми даними він проживає разом із Ларисою Олійник та дочкою Софією. У сімейний бюджет смороду жодного офіційного доходу не приносять. А суддя за підсумками 2019 мав 2,32 млн грн зарплати.

У середині березня Василь Олійник вже подавши майнову декларацію за 2019 рік. У ній суддя показавши за дві земельні ділянки на Київщині та на Хмельниччині. Найбільш давня площею 0,20 га розташована у Васильківському районі.

У 2014 році у Вишгородському районі суддя Олійник вирішив зайнятися сільським господарством і отримав свідоцтво на 0,63 га з відповідним цільовим призначенням. Судячи з фото із супутника, земля не обробляється.

Ще один цікавий момент. Василь Олійник опинився в переліку з 22 суддів, яким одночасно і безкоштовно виділили земельні ділянки в селі Іванків під Києвом у 2012 році. До 2016-го земля перебувала у власності судді, альо потім була переписана чи продана. Водночас доходу від відчуження Олійник не показавши. До слова, серед отримувачів також був колега судді Олексій Данилов. Під час співбесіди він заявивши: «Це писали всі, і я написав заяву».

У дружини Лариси Олійник теж є земля, хоч і не таких розмірів. Кілька років тому вона стала власницею ділянки площею 0,15 га в райцентрі на Хмельниччині, а ще – частини торговельно-ресторанного комплексу. Майно обійшлося Олійник Ларисі у понад пів мільйона гривень. А за рік до цього вона ще й квартиру прикупила площею 91 кв. м, хоча офіційних доходів у неї нуль.

Повернемось знову до судді Олійника. У нього є 0,11 га у селі Хотянівка Вишгородського району. Земля придбана у 2013-му за 47 тис. грн, або трохи менше як 6 тис. доларів за тодішнім курсом. Наділ призначений для колективного садівництва, альо на ньому власник вирішив звести приватний будинок площею 170 кв. м. Офіційно Олійник зареєстрував майно торік, але чомусь не показавши у декларації його вартість, хоча у документах грошова оцінка обов’язково має бути.

Однак цей будинок законно введений в експлуатацію лише торік, а суддя й досі показує місце реєстрації Київ, де немає жодного об’єднання єкту нерухомості: ні квартири, ні будинку. Єдине житло в нової дружини Лариси, та й ті на Хмельниччині. За нашою інформацією, раніше суддя був зареєстрований у столиці по вулиці Княжий Затон 4а. Це шістнадцятиповерховий панельний будинок, побудований на початку 2000х років.

Василь Олійник вписав у декларацію три автомобілі: дві Skoda SuperB Classic 2006 та 2007 років випуску та КІА Sorento 2.2 D, придбаний у 2016-му за 144 тис. грн, що досить мало. Адже навіть ідентична автівка зі стотисячним пробігом, за даними Мін’юст юсту, коштує понад 400 тис. грн.

Як бачимо, останні рокі суддя отримує чималу зарплатню, якою можна пояснити велику частину витрат, проте практично все майно Василя Олійника отримане ще до підвищення суддівської винагороди.

Щодо інших членів суддівської колегії у справі Приватбанку, то разом з Василем Олійником рішення про виплату депозитів Суркісам ухвалили Оксана Желепа та Світлана Кулікова. Остання є однією з 47 суддів, які, на думку експрезидента Віктора Ющенка, порушили присягу під час виконання службових обов’язків. Також відповідно до її декларацій, вона змогла придбати свіжий автомобіль Land Cruiser Prado за 149 тис. грн, що на той момент було межею готівкового розрахунку. На ринку ідентичні моделі коштують в рази дорожче. А ще вона виховує спільну дитину з іншим суддею – Едуардом Бовкуном, якого зловили на хабарі. Але про цих суддів ми розкажемо детальніше окремо в наших наступних статтях.

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