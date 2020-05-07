Пробачимо Пекіну вірус, щоб насолити Америці?

Вибираючи, на чию сторону встати в розгортання суперечці про причини пандемії, Кремль думає про геополітику, а не про майбутнє добробут громадян.

Дональд Трамп, незважаючи на недоведеність звинувачень, висунутих проти Китаю при розслідуванні причин пандемії, явно має намір скористатися ситуацією і «натиснути» на Пекін. Рано чи пізно, незалежно від того, чи підтвердиться офіційно чи ні, що новий коронавірус «зародився» в китайській лабораторії в Ухані, санкції у відношенні КНР будуть введені. Які саме — з цим США зараз і визначаються, в тому числі, в рамках переговорів зі своїми союзниками.

Вже зрозуміло, що і Великобританія з Канадою, і країни Європейського Союзу переважно схиляються до того, щоб підтримати тиск на КНР. Японія, як традиційний опонент Китаю в регіоні, напевно до цієї коаліції приєднається. Таким чином, з великих міжнародних гравців залишається Росія. Незважаючи на проблеми в економіці, вона зберігає потужний військовий потенціал, з яким не можна не рахуватися.

Кремль опинився на роздоріжжі, але не поспішає робити однозначний вибір. Поки в традиціях своєї внутрішньополітичної «многобашенности» він і на зовнішньополітичному фронті подає суперечливі сигнали. З одного боку, відомий підприємець Олег Дерипаска, який зберіг значну частину свого впливу, накопиченого в кінці 1990-х років, міркує про «уханьском чорнобиль» і пропонує якщо не покарати, то хоча б домогтися від китайців чітких відповідей на поставлені запитання. З іншого, явно з подачі Кремля, Держдума переносить дату закінчення Другої світової війни з другого вересня на третє.

Президент Володимир Путін підписав цей закон, який дозволяє йому, якщо пандемія піде до осені на спад, відвідати 2 вересня парад в Пекіні, а потім не менш помпезно відсвяткувати те ж саме подія будинку, якщо буде таке бажання. У жертву цьому геополітичному рішенням, покликаного вшанувати китайського союзника, принесена навіть пам’ятна дата, присвячена трагедії в Беслані.

В чому проблема вибору в цій ситуації? Здавалося б, після багаторічної конфронтації з Заходом, слідом за взаємним введенням санкцій, що не були зняті і після початку пандемії, природно було б припустити, що Москва кинеться в обійми Пекіна, щоб разом протистояти західному впливу. Але, як прийнято говорити в таких випадках, в реальності все не так однозначно.

Після падіння цін на енергоносії, в першу чергу, на нафту, а також зниження її споживання в світі в цілому, і, в першу чергу, в Китаї, економічні зв’язки Росії та КНР помітно слабшають. Торговий баланс між двома країнами ще більше перекошується на користь китайської економіки. Та й самому Пекіну, як і раніше, зрозуміло, що Росія просто не здатна повністю замінити США чи Євросоюз як ринок збуту для китайських товарів. Занадто низький у неї рівень життя, а значить і споживчий попит. Отримати від Кремля можна тільки військову допомогу.

Китай не даром не став створювати для Росії вікна для обходу американських і європейських санкцій. У схожій на нинішню ситуацію, коли Захід після приєднання Криму засудив Росію, вона не отримала дієвої економічної допомоги від КНР. Зараз тим більше немає шансів обміняти російські послуги в області безпеки на яку-небудь підтримку слабшає російської економіки. Китайський правлячий режим у своїй зовнішній політиці прагматичний та егоїстичний, і в Кремлі не раз переконувалися в цьому на власному досвіді.

У той же час, Європейський Союз, незважаючи на всі розбіжності з Кремлем, залишається найбільшим торговельним партнером Росії. Так і США з Японією — не останні у їх числі. В умовах загального падіння світової економіки, масового зниження попиту на майже будь-які категорії товарів, крім медичних, сваритися з споживачами російської експортної продукції будь-якого виду (в основному, зрозуміло, це сировина та його похідні), м’яко кажучи, не дуже далекоглядно.

Так що одна справа військовий союз з Китаєм, і зовсім інша — економічний. На нього ні Москва, ні Пекін не підписувалися. Як і в минулий раз, коли США вводили проти КНР заборонні мита, Росія зараз явно вважає за краще відсидітися, посилаючи віртуальні сигнали підтримки обом сторонам, але нічого в реальності не роблячи. Щоправда, незрозуміло, чи вийде бігти так «між цівками» і далі.

Судячи з розвитку ситуації, момент рішучого вибору може настати до осені. Якщо західна коаліція вирішить, скориставшись коронавирусным кризою, «поставити Китай на місце», Пекіну доведеться поставити перед Кремлем питання руба, наполягаючи на більш тісному союзі. Очевидно, в збиток російській економіці. І тоді стратегічний вибір все ж доведеться зробити.

Хочеться сподіватися, що він буде на користь нейтралітету, а якщо залишатися в стороні зовсім не вийде, то все ж партнерства із Заходом. Це в інтересах більшості росіян. Але повної впевненості в такому розвитку подій немає, тому що геополітика і оборонні союзи для російського керівництва як правило виявляються важливішими економіки і турботи про рівень життя громадян.