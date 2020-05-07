Адель отпраздновала свой день рождения на пике формы

5 мая Адель отпраздновала свой 32-й день рождения, а день спустя поделилась праздничным фото в своем Инстаграм. Певица выглядит невероятно.

Вчера весь день Адель получала поздравления от поклонников и прессы, а сегодня выложила праздничное фото в Инстаграм, где позирует в мини-платье с подчеркнутой талией на фоне инсталляции, напоминающей работу “Витрувианский человек” Да Винчи. Наверное, это все-таки просто инсталляция, но в свете последних событий, когда Адель похудела на 45 кг, (о том, какая диета помогла певице сбросить вес, мы писали здесь) аллюзия кажется очевидной. Певица поблагодарила всех за поздравления и выразила признательность медикам и работникам системы здравоохранения, который помогают миру справляться с пандемией. “2020 okay bye thanks x”, – иронично завершила послание Адель.