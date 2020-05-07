Міністри Росії живуть на іншій планеті

Їх зарплата, пільги і привілеї від нас не залежать

Міністр фінансів Силуанов дав інтерв’ю, де розповів про кризу, стиснення економіки, бюджет, фінансування, кредити і Фонд національного добробуту, і майбутні успіхи. Інтерв’ю довге і, напевно, там багато важливих подробиць, зрозумілих банкірам і бізнесменам, які вміють читати між рядків і робити правильні (сумні) висновки.

Ми — не економісти, не банкіри, не фінансисти і навіть не політики. Нам вчитуватися у формулювання міністра фінансів немає сенсу. Точно так само немає сенсу пересічній людині вчитуватися в довгий текст страхового поліса, тому що він написаний «спеціальним мовою». Тільки професійний юрист побачить пастки, а звичайна людина озирнутися не встигне, як вже щось порушив, і тепер йому ніяких грошей не годиться.

Зараз головна проблема — епідемія. Кожен день ми чуємо, що лікарні не справляються, лікарі сотнями хворіють, студентів медичних вузів рекрутують в наказовому порядку, не вистачає захисних і дезінфікуючих засобів… А ось що каже міністр в самому початку інтерв’ю.

СИЛУАНОВ. Зараз перед нами нові завдання – захист здоров’я і життя людей. (Хіба перш таких завдань не було? — А. М.) Я не погоджуся з тим, що у нас глобальне недофінансування охорони здоров’я з боку бюджету. (При чому тут згода або не згода міністра? Є статистика. Росія у другій сотні за видатками на охорону здоров’я. — А. М.) Сьогоднішні виклики – це перевірка роботи різних систем охорони здоров’я. («Перевірка роботи різних систем»? Так міг би говорити інопланетянин, для якого наше життя і смерть — лише цікавий матеріал для дисертації. — А. М.) Поки наша система витримує в цілому цей непростий момент. І поки смертність у нас, слава Богу, нижче, ніж в інших країнах. Вважаю, що наша охорона здоров’я справляється непогано.

Ну і який сенс читати далі? Чомусь здається, що якщо в нашій країні залишиться половина населення, рівень життя міністрів не знизиться зовсім. Їх зарплата, пільги і привілеї залежать не від нас.