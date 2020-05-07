Кличко чекає від правоохоронців інформацію про розслідування відносно Поворозника

Поворозника досі не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості обвинуваченого

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію про розслідування стосовно першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Про це Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції, трансляцію вів телеканал «112 Україна«.

«Хочу звернутися до правоохоронних органів надати інформацію щодо розслідування. Тому що досі Миколи Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості обвинуваченого. Не надали жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили», — сказав Кличко.

Мер заявив, що вимагає офіційної інформації щодо фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником.

«У цій справі треба якнайшвидше розставити крапки над «і». Винен – буде відповідати по закону! Не винен – навіщо тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?» — зазначив Кличко.