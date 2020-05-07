Лікарі заявили про нові ознаках зараження COVID-19: що потрібно знати

До «класичних» ознак і симптомів коронавіруса — таким, як висока температура, загальне відчуття слабкості і іншим — американські медики додали ще один, який вони назвали «коронавирусные пальці».

Про це пише USA Today.

Даний термін має на увазі, що при ураженні людини коронавірусом на його пальцях ніг з’являються зони синього або пурпурного кольору.

Вперше з симптомом «коронавирусных пальців» зіткнулися медики в Пенсільванії.

«Це прояв, яке відбувається на ранній стадії захворювання. Тобто спочатку з’являється вона, а потім прогресує хвороба. Іноді це може бути першою підказкою, що у хворого є COVID-19 в тому випадку, якщо інші симптоми відсутні», — повідомив головлікар відділу інфекційних захворювань медичної школи Університету Пенсільванії Эббинг Лаутенбах.

Пояснюється, що у деяких заражених посиніння пальців проходило протягом 7-10 днів, а в інших згодом почали з’являтися вже типові респіраторні симптоми хвороби. Причиною такого дивного прояви хвороби може бути локальна запальна реакція на інфекцію, або закупорка кровоносних судин, вважає Лаутенбах.

При цьому помічено, що новий симптом частіше зустрічається у молодих людей та дітей, ніж у більш дорослих пацієнтів. На думку лікаря, це може бути пов’язано з тим, що молодий організм має більш міцною імунною системою.

До речі, американські лікарі не перші зіткнулися з таким проявом хвороби. Ще місяцем раніше це помітили медики в Італії, і вже потім на пальці пацієнтів стали звертати увагу в Америці.