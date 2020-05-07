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В Італії створили вакцину, яка вбиває коронавірус

07.05.2020

Італійські вчені змогли створити вакцину, яка повністю нейтралізує коронавірус.

Дослідники провели експеримент на мишах, і він виявився успішним. Після введення діючої речовини у мишей виробилися антитіла, здатні протистояти зараження COVID-19.

Антитіла діють настільки ефективно, що не дозволяють зв’язуватися клітинам коронавіруса з клітинами людини, роблячи його повністю несприйнятливим до недуги. Розробники вакцини розповіли, що планують приступити до її тестування на людях вже восени.

«Наскільки нам відомо, ми першими в світі продемонстрували нейтралізацію коронавіруса вакциною», — зазначили вчені.

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