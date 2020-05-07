Незаконний видобуток бурштину на Волині прийняла загрозливий масштаб: журналіст показав деталі ПП

Незаконний видобуток бурштину на Волині прийняла загрозливий масштаб і перетворила ліси регіону у величезні острови пустель.

Відео з урочища Гальбин (Сарненський район Рівненської області) опублікував на YouTube журналіст Денис Казанський.

На ролику видно замість лісу пісок і піщані дюни, як ніби це не Поліссі, а Олешківські піски Херсонщини.

Явно видно сліди від мотопомп і лунки, з яких копали бурштин.

Журналіст показав масштаби варварства, від якого постраждала природа і нічого не отримали бюджети міст регіону.

Казанський розповів, що через посуху цього року впали ціни на бурштин і займатися промислом стало не так вигідно. Тому поки в цих місцях немає копачів. Але роботи явно велися недавно. Ділянки не кинуті, на них періодично з’являються старателі.

Відео, зняте безпілотником, вражає масштабами того, як безжально нищиться природа України.