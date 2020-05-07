«Все йде до цього»: експерт пояснив, чому Росія відмовиться від Криму і чому Україні не вигідний розвал

Проблеми з водо – і енергозабезпеченням анексованого Криму сигналізують про те, що в майбутньому утримувати півострів під контролем буде все складніше як з фінансової, так і з політичної точки зору.

Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив старший експерт Програми європейських, регіональних і російських досліджень Українського інституту майбутнього (UIF), науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд.

Тим не менш, він підкреслив, що момент «Ч» настане вже після відходу Путіна з Кремля, і це спричинить зміну не тільки вищого керівництва РФ, але і всього політичного режиму держави-агресора.

На думку експерта, разом з Кримом Росія може втратити ще кілька регіонів, зокрема, позбутися суб’єктів федерації на Північному Кавказі.

Проте, підкреслює він, подібні сценарії ще не означають, що Україні стане легше.

«Думаю, що Росія залишиться, що може бути і на краще: якщо уявити, що з’являться якісь держави, які будуть мати зброю масового ураження, може статися, що вони будуть ще більш агресивними, ніж РФ. Тому я не впевнений, наскільки було б в інтересах України мати цю Росію», — сказав Умланд, підкресливши, що особисто він вважає такий варіант малоймовірним.