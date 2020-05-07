Син фінського солдата-оленяра про скандал навколо плаката в Комі: Батько був би задоволений

Син фінського солдата, помилково потрапив на плакат на честь Дня перемоги в Росії, відреагував на цю історію.

Як пише Yle, Йоуні Халонену було 34 року, коли в 1944-му його сфотографував Освальд Хеденстрем. На знімку солдат з автоматом в руках позував поруч з оленем. У роки війни він служив у військах постачання і перевозив на вантажному олені поранених, а також боєприпаси та продукти.

Через 70 років фотографія Йоуні опинилася на плакаті в Комі і викликала скандал. Мер міста Усинска Микола Такаєв звинуватив у події співробітників адміністрації та пообіцяв їх покарати.

Син Йоуні Йоханнес Халонен розповів, що не повірив своїм очам, побачивши новину про плакаті. Він вважає, що його покійний батько пишався б, дізнавшись про це.

«Батько — залізний мужик, ось і в Росію його занесло», — пожартував Халонен і додав, що турбується про людей, які зробили помилку, — «їх напевно чекають проблеми».