В США начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса

Испытания проводят в Нью-Йорке, где больше всего зараженных коронавирусом

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, программа вакцинации против коронавируса называется BNT162. На прошлой неделе участникам исследования в Германии дали дозы вакцины, а в настоящее время испытания ведутся в Медицинской школе Нью-Йорка имени Гроссмана и Медицинской школе университета Мэриленда.

Участниками первого этапа исследования станут здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. По его словам, вакцина будет «скорее раньше, чем позже».

Также РБК-Украина писало, что в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от коронавируса, который ранее использовался для лечения людей с лихорадкой Эбола. Исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%.

Отметим, в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

: Новости Ю