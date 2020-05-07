Бунт в Черкасах: Зеленський втрачає контроль над регіонами

Черкаси та інші міста України пішли на відкритий конфлікт з центром. Відмова виконувати укази президента ризикує перетворити місцеве самоврядування в самоуправство.

Черкаси стали першим містом в Україні, який пішов на відкритий конфлікт з командою Володимира Зеленського. Приводом для цього стало рішення місцевої ради про ослаблення карантинного режиму в місті. У відповідь на всі приписи та розпорядження з Києва депутати міськради дали зрозуміти, що президент і уряд їм — не указ.

У публічній заочної перепалки з президентом і главою МВС на бік міського голови Черкас Анатолія Бондаренко стали його колеги з інших міст — мери Львова, Івано-Франківська, Мукачева та Конотопа. В результаті цього демаршу стало зрозуміло, що команда Зеленського не в змозі контролювати регіони.

Черкасам Київ не указ

Карантинний бунт у Черкасах спалахнув не тому, що там живуть люди без «царя в голові» і коронавірус їм дарма. Немає.

Просто антиепідеміологічні правила команди Зеленського виявилися непереконливими. А точніше — їх застосування та виконання. Свідком політики подвійних стандартів, коли депутати від партії влади, незважаючи на карантинний заборону, продовжують вести свій бізнес, а всі інші під загрозою штрафів змушені простоювати — стала вся країна. Принцип «своїм — усе, іншим — закон», звичайно ж, виявився нікому не по душі. Люди втомилися сидіти взаперті, перебувати в невіданні і безгрошів’я. Вмовляння центру: потерпіть ще трохи, вже не діють. І очевидно: не будь Черкас, рішення про ослаблення карантину міг би прийняти міськрада будь-якого іншого міста країни. Це був просто питання часу.

Але за іронією долі проти центральної влади в Черкасах виступив як раз той мер, який в 2019 році підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах. За кілька днів протистояння з Києвом про Анатолія Бондаренко дізналася вся країна. Соратник лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, осідлавши політичну хвилю, почав грати роль народного героя. Взявши на озброєння фразу «Черкаси будуть чинити опір», що прозвучала з вуст героя фільму «Черкаси» — про команду корабля, який в 2014 році в Криму відмовився переходити під прапор Росії, Бондаренко намагався приміряти на себе адмиральские погони. При цьому в умовах пандемії COVID-19 він ризикував не тільки своїм здоров’ям, але і здоров’ям жителів багатотисячного міста.

Після кількох днів гострої суперечки обидві сторони конфлікту раптом вирішили далі не загострювати ситуацію. У Києві розуміють, що ескалація конфлікту може призвести до ланцюгової реакції по всій країні, коли міськради один за одним почнуть приймати рішення про ослаблення карантину. Центр в цій ситуації буде безсилим. Ігнорування вимог президента та уряду неминуче перетворить місцеве самоврядування в самоуправство. В умовах війни на сході це чревате наслідками не тільки для центру, але і для всієї України, яка, нагадаю, була і залишається унітарною державою.

Партія мерів проти партії Зеленського

Восени 2020 року в Україні мають відбутися місцеві вибори. Де-юре кампанія ще не стартувала, хоча де-факто вона вже давно ведеться. Тому і демарш мера Черкас пов’язують у тому числі і з майбутньою виборчою кампанією. Місцева еліта чудово розуміє: президентська партія «Слуга народу» після успіху на виборах до Верховної ради претендує на широке представництво в органах місцевого самоврядування.

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що парламент планує обмежити участь у місцевих виборах маленьких партій, на чолі яких стоять лідери місцевого самоврядування. Іншими словами, великі партії, серед яких і «Слуга народу», спробують, мовляв, прогнути мерів під себе. Щоб цього не сталося, каже Кличко, мери обговорюють можливість створення своєї власної політичної партії.

Треба сказати, що ідея створення такої партії витає в Україні давно. У свій час попередник Віталія Кличка на посаду мера Києва — Олександр Омельченко намагався згуртувати навколо себе представників місцевих еліт в партії «Єдність». Але широкої підтримки в країні, крім столиці, вона не отримала.

Пізніше свої політичні проекти були також у мерів Києва та Львова. УДАР Віталія Кличка і «Самопоміч» Андрія Садового були успішними на всеукраїнській арені. Але партія Кличка злилася з партією Порошенко, а Садовий після парламентських виборів 2019 року залишив пост лідера партії «Самопоміч». На цьому історія з участю градоначальників у політичних проектах закінчилася.

Партія мерів, яку сьогодні анонсує мер Києва, може бути створена лише в тому разі, якщо представники місцевої еліти усвідомлюють, що через чотири місяці вони всі можуть потрапити під політичний каток «Слуги народу». Деякі мери, звичайно ж, впевнені, що і самостійно можуть дати бій команді Володимира Зеленського. Інші сподіваються домовитися зі «слугами народу». Але партія, про яку говорить сьогодні Кличко, очевидно, повинна вирішити не тільки тимчасові проблеми міських голів. Її завдання — змусити центр рахуватися з регіонами і показати свою силу не тільки місцевих, але і на всеукраїнських виборах.

Що чекає регіони України?

Маючи сьогодні в руках практично всю центральну владу, команда Володимира Зеленського разом з тим насилу контролює регіони. Так, на місцях у «слуг» є свої представники, але де-факто в тому ж Харкові, Одесі, Львові або Дніпрі влада належить локальним елітам.

Саме вони контролюють місцевий бюджет і виступають від імені громади. Історія з Черкасами — прекрасна ілюстрація того, як міськрада, посилаючись на думку городян, може приймати рішення, які суперечать постановами центральної влади.

Після демаршу міського голови Черкас, якого підтримали мери інших міст, найближчим часом можливе загострення відносин між Києвом і регіонами. При слабкому центрі у місцевої влади велика спокуса пограти політичними м’язами — особливо на тлі прогнозованого економічного кризи, спровокованої пандемією коронавіруса, і невдоволення людей діями центральної влади.

Але в цій ситуації важливо розуміти, що від відмови місцевої влади виконувати загальнодержавні рішення до можливого сепаратизму — один крок. А чим це може обернутися, ми вже бачили в 2014 році, коли Росія на півдні України намагалася реалізувати проект «Новоросія». Головне, щоб про це завжди пам’ятали — і в центрі, і на місцях.