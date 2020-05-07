Знімальну групу «Першого каналу» позбавили акредитації в Білорусії через сюжету про корона

Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації знімальну групу російського «Першого каналу» після сюжету про ситуацію з коронавірусом в республіці. Як розповів «Інтерфаксу» прес-секретар білоруського МЗС Анатолій Очей, відповідне рішення було прийнято 6 травня.

За словами співрозмовника агентства, йдеться про «двох співробітників корпункту».

У бесіді з ТАСС Очей зазначив, що рішення прийнято у зв’язку з «поширенням інформації, що не відповідає дійсності». Він підкреслив, що акредитаційні картки співробітників каналу анульовані з сьогоднішнього дня.

Про те, що причиною такого рішення став сюжет про ситуацію з COVID-19 в республіці, повідомив телеканал «Білорусь 1». Там відзначили, що в сюжеті були «брехня і фейки».

«Тому сьогодні за законом МЗС Білорусі позбавив акредитації знімальну групу Першого каналу з попередженням: готові і на більш жорсткі заходи», — зазначено в повідомленні.

Дану інформацію підтвердили і в прес-службі «Першого каналу».

«Підтверджуємо висилку нашого кореспондента та позбавлення акредитації всієї знімальної групи. Вважаємо ці дії білоруської влади абсолютно безпідставними», — заявили ТАСС в прес-службі.

Раніше на телеканалі вийшов сюжет з білоруських Стовпців, в якому заявлялося про «різке погіршення ситуації з коронавірусом» в Білорусії.