Певица Настя Каменских показала, как отметила День рождения (фото)

Отметила “днюху” на карантине

Одна из самых любимых и эпатажных звезд украинского шоубизнеса, Настя Каменских, отметила свое 33-летие несколько дней назад. У нее миллионы фанатов по всему миру, которые восхищаются голосом Насти и ее непробиваемым оптимизмом.

Похоже, что читать поздравления певица и блогер будет еще на протяжении многих дней. А пока, на фан-странице певицы появилось два фото, на котором певица позирует в тонком шелковом топе и юбке, а сверху этой нежной красоты кофейномолочного цвета, наинута прекрасная ажурная накидка.



Настя Каменских. Фото: скриншот Instagram

Звезда позирует возле надписи “Happy birthday”, и просит поклонников выбрать, какое фото им больше нравится. Там где Настя улыбается широко приоткрыв рот, или где стоит анфас и оглядывается на поклонников.



Настя Каменских. Фото: скриншот Instagram

На Насте бежевые с белым босоножки, а взъерошенные кудри придают озорного настроения.



Настя Каменских. Фото: скриншот Instagram

Стоит сказать, что оба фото очень позитивные, сексуальны и дарят яркую палитр эмоций. Поклонники не скупились на поздравления и комплименты. Демонстрируя свою бесконечную любовь и нежные чувства к популярной исполнительнице.



Настя Каменских и Потап. Фото: скриншот Instagram

“Какая красотка!”, “Супер девочка!”, “Как же я тебя люблю!”, “Очень красивая!, “Ты мое божество!”, “Ты прекрасна, Настя!”, – написали поклонники в комментариях к фото. А также выразили свое мнение, который из образов им пришелся больше по душе.