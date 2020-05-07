“ПриватБанк” звинувачує держвиконавця у незаконних діях щодо виплати Суркісам понад $250 млн

Державний банк України – “ПриватБанк” звинувачує держвиконавця у вчиненні незаконних дій при примусовому виконанні рішення Печерського районного суду від 09.02.17.

Про це розказала пресслужба банку.

Зазначається, що 5 травня “ПриватБанк” отримав від Печерського відділу державної виконавчої служби Мін’юст юсту 4 постанови про виконання виконавчих проваджень щодо стягнення з банку на користь сім’ї Суркісів більше 250 млн доларів.

Зважаючи на це, “ПриватБанк” звернувся до правоохоронних органів, міністра юстиції та Печерського райсуду м. Києва з вимогою надати правову оцінку діям держвиконавця.