Зеленський обговоривши інтернет-покриття в Україні з операторами зв’язку

Президент Володимир Зеленський обговоривши з представниками найбільших операторів зв’язку інтернет-покриття в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента у четвер, 7 травня.

Зеленський заявив на необхідності забезпечення зв’язку язком маленьких містечок, пасажирських поїздів Укрзалізниці та доріг, що будуються в рамках програми Велике будівництво.

“Зараз в Україні 5 800 маленьких містечок, де немає зв’язку. Я сам бачу це, коли їжджу в ці міста. І не секрет, що на деяких дорогах люди по півгодини не мають ніякого зв’язку взагалі. Треба міняти це, і міняти швидше”, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що восени мобільні оператори підписали в Маріуполі меморандум з урядом з метою забезпечити максимальні покриття території України ятерами мобільного зв’язку четвертого і п’ятдесят п’ятого поколінь.

“Дуже радує статистика за квітень – вперше мобільний широкосмуговий доступ до інтернету з’єднання явився в 870 населених пунктах, в яких проживає 390 тисяч чоловік, а додатковий оператор з’єднання явився ще в 550 пунктах. Це можливо! Давайте рухатися швидкими темпами і надалі”, – закликав Зеленський.

Також на зустрічі обговорили необхідні законодавчі ініціативи для прискорення покриття мобільним зв’язку язком, потребу співпраці з місцевою владою, а також можливість розробки спільних проектів держави і приватного бізнесу в цьому напрямку.