Суд переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу

Печерський районний суд Києва переніс на 12 травня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це журналісту УНН повідомив прокурор Олексій Донський.

«Сьогодні задовольнили клопотання про онлайн трансляції засідання, для її забезпечення розгляд клопотання перенесено на 12 травня», — сказав Донський.