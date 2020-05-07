Зеленський видав указ про призначення Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський Міхеїла Саакашвілі призначив керівником Виконавчого комітету реформ.

Відповідний Указ № 169/2020 «Питання Національної ради реформи та Виконавчого комітету реформ» був підписаний президентом 7 травня, повідомили в ОП.

«Щиро вітаю Міхеїла Николозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ і допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зауважив Зеленський.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів глави держави про єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ та Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.