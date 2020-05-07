У Красноярську за підозрою у замовних вбивствах затримали бізнесмена Анатолія Бикова

Красноярський бізнесмен Анатолій Биков, раніше депутат крайового Заксобранія, затриманий. У нього ведуться обшуки.
За інформацією «Tayga.Інфо», підприємця «підозрюють в [замовних] вбивства минулих років».
Відзначається, що затримання збіглося із закінченням заборони на висунення в депутати.
Нефритовий@nefritovy
Дежавю з 90-Х.
Колишній депутат Законодавчих зборів Красноярського краю і підприємець Анатолій Биков затриманий за підозрою в організації замовних вбивств.
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https://twitter.com/nefritovy/status/1258268753172758529″ rel=”nofollow”>08:33 – 7 травня 2020 р.
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На Бикова в 1994 році стався замах. У 1990-ті роки він був головою ради директорів заводу «КрАЗ», також керував Федерацією боксу Росії.
На початку 2000-х бізнесмена звинуватили у скоєнні тяжких злочинів, його засудили умовно. Пізніше судимість була знята, що дозволило йому балотуватися в регіональний парламент.