Кошовий зробив заяву про повернення Зеленського «Квартал»

Український комік Євген Кошовий зробив заяву про повернення Володимира Зеленського «Квартал 95».

Так, артист заявив, що Зеленський відсутня в команді «на час». І після закінчення свого президентського терміну – він повернеться до них. Про це Кошовий повідомив в ефірі програми «Бацман» на YouTube

«Ми втратили головну частину нашого колективу. Але це на час. Я думаю, Зеленський не захоче йти на другий термін президентства. Він по-любому буде радитися з приводу цього з народом. І, власне кажучи, не нам з тобою йому вказувати і вирішувати, йти на другий термін, чи не йти… Але він сказав: «На один термін», і я думаю, що він людина слова. І якщо раптом так станеться, я дуже сподіваюся, що він повернеться в «Квартал», – сказав Кошовий.