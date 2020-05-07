Тривожні симптоми при коронавирусе: коли терміново треба викликати швидку

Якщо людина захворіла коронавірусом, необов’язково його будуть госпіталізувати. Якщо хвороба протікає в легкій формі, хворий може перебувати вдома, суворо дотримуючись режим самоізоляції.

«У нашій родині спочатку захворіла я, потім моя 9-річна донька, — розповідає мешканка Шостки Юлія. — Все починалося, як звичайне ГРВІ. Але я нещодавно повернулася з Італії, тож нам зробили тест — і він показав, що, на жаль, це коронавірус. Так як я і дитина почувалися нормально, нас в стаціонар не визначили. А ось моя 50-річна мати, заразившись від нас, пролежала там майже два тижні, тому що хвороба протікала дуже важко. У неї зайва вага, гіпертонія і цукровий діабет. З нами на зв’язку постійно була сімейний лікар, кілька разів вона приходила до нас додому в захисному костюмі, щоб перевірити стан здоров’я. А от поліція навідувалася щодня, щоб переконатися, що ми не порушуємо режим самоізоляції».

Лікар постійно моніторила стан Юлії і її дочки, які хворіли в домашньому режимі, неспроста. «Особливість коронавіруса в тому, що ускладнення можуть з’явитися дуже різко», — коментує лікар-кардіолог, професор Катерина Амосова. Це і тромбоз і гострий дистрес-синдром, пневмонія, гіпоксія, і серцево-легенева недостатність, викликана цитокиновым штормом.

«Вести. Люди» зібрали так звані червоні прапорці — тривожні симптоми, які свідчать про те, що потрібно терміново викликати швидку допомогу.

Різке погіршення задишки

Це головний симптом респіраторного дистрес-синдрому, стверджує пульмонолог Євген Симонець. Він може викликати гостру дихальну недостатність. Тому задишка, з’явився під час коронавіруса, особливо в поєднанні з дуже високою температурою, — привід терміново звернутися за медичною допомогою.

94% кисню

Зараз важливо мати вдома пульсоксиметр. «Це прилад, який кріпиться на палець і вимірює процентний вміст кисню в крові, — пояснює Євген Симонець. — Також їм оснащені деякі моделі смартфонів».

Якщо у вас або ваших близьких поставлений діагноз «коронавірус», регулярно перевіряйте вміст кисню за допомогою цього приладу. «Якщо воно становить 94%, потрібно не зволікаючи викликати екстрену медичну допомогу», — рекомендує Катерина Амосова.

Синюшність шкірних покривів

По-науковому це стан називається ціаноз. У нього може бути кілька причин, але одна з найголовніших — це гіпоксія, тобто брак кисню, викликана тим, що коронавірус руйнує зв’язування гемоглобіну з киснем. Якщо не звернутися в швидку, людина може померти від задухи.

Набряк однією з гомілок з розпирає болями

Одне з поширених ускладнень коронавіруса — тромбоз, зокрема, утворення тромбів в глибоких венах нижніх кінцівок. І набряк однією з гомілок з розпирає болями — симптом такого небезпечного стану.

Симптоми інсульту

Тромби у венах і порожнинах серця можуть відірватися, піти по крові руслу у вільне плавання, закупоривши легеневу або серцеву артерію. Ось чому так часто хворі коронавірусом помирають від інсультів. Його симптоми:

гостра біль у грудях;

короткочасна втрата свідомості;

оніміння половини обличчя, руки або ноги;

рот перекошується;

людина перестає орієнтуватися в просторі;

у нього порушується мова.

Поєднання декількох симптомів

Ще одне грізне ускладнення коронавіруса — тромбоемболія легеневої артерії. Вона, як правило, проявляється відразу цілим «букетом» симптомів. Це:

порушення дихання;

різко з’явилася задишка;

біль у грудях, що посилюється при глибокому диханні, кашлі, прийомі їжі;

кашель, який супроводжується відділенням кров’янистої мокроти.

Температура під сорок

Така висока температура — сама по собі загрозливе життя стан. «А в поєднанні з кашлем, задишкою і свистячим диханням — це привід відразу телефонувати у ” швидку», — попереджає Євген Симонець.

Також така зашкалюває температура може говорити про початок цитокинового шторму. «Для нього, крім високої температури, характерні сплутана свідомість, сильна слабкість і біль за грудниною, — говорить імунолог Олег Назар. — Це той стан, коли формується серцево-легенева, поліорганна недостатність. І рахунок йде на хвилини».