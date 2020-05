Закуплені Москвою “європейські” тести на антитіла виявились китайськими і неточними

“Європейські” експрес-тести на антитіла до коронавирусу, закуплені московською владою, виявилися китайськими і неточними



Московські влади купили сотні тисяч експрес-тестів на антитіла до коронавирусу і стверджують, що вони зроблені в Нідерландах і відрізняються високою точністю. Насправді мова йде про ребрендинг китайських тестів, точність яких досить невисока: від їх закупівлі вже відмовився ряд європейських країн, з’ясували журналісти-розслідувачі “Важливих історій” спільно з Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

З середини квітня в Росії масово впроваджуються експрес-тести на антитіла до коронавирусу, які визначають наявність в крові імуноглобулінів, що показують, хворіє людина зараз або хворів раніше. Для виявлення хворих коронавірусом уряд Москви закупило сотні тисяч імпортних тестів Biozek Medical, відправивши їх у лікарні міста для тестування як медперсоналу, так і пацієнтів. За повідомленням столичної влади, всього за кілька днів тестування пройшли більше 175 тис. громадян та 50 тис. медиків.

Biozek також стали використовувати і в інших регіонах Росії, в тому числі в Ленінградській області та республіці Комі, а також у приватних клініках. Російський дистриб’ютор цих тестів, компанія “Биотэк”, повідомляє на своєму сайті, що їх точність становить 92%. Віце-мер Москви Анастасія Ракова заявила, що ця тест-система була проведена в Голландії і показала дуже хороші результати. Нещодавно тест Biozek отримав офіційне посвідчення Росздравнадзора.

Проте журналісти з’ясували, що ці тести насправді виробляються в Китаї компанією Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd і вкрай неточно визначають наявність антитіл до коронавирусу в перші тижні хвороби. Так, в кінці березня житель Північної Македонії Роджер Зекировски пройшов “голландський” експрес-тест на антитіла, який не виявив ознак коронавіруса. Однак через три дні чоловік потрапив в реанімацію і незабаром помер від коронавіруса. При цьому лікарі повірили результатами “голландського” тесту і не стали ізолювати чоловіка: після його смерті 72 медпрацівника, які контактували з ним, були змушені відправитися на карантин, а 10 заразилися коронавірусом.

Експрес-тест Biozek вивела на ринок компанія Inzek International Trading BV, зареєстрована в Нідерландах. Однак більш скрупульозне дослідження показало, що Biozek є ребрендингом вироби китайського виробництва компанії Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd. Декілька тижнів тому від цього тесту з-за недостатньої точності відмовилися у Великобританії, однак після ребрендингу покупці повірили в “європейська якість” і стали скуповувати сотні тисяч цих тестів по всьому світу. За словами генерального директора Inzek International Trading Зеки Хаміда, компанія вже продала більше 1,6 млн наборів: найбільшими покупцями тестів стали Індонезія, Росія, Нідерланди, Кувейт, Саудівська Аравія та Ірак.

Існуючі експрес-тести на антитіла до коронавирусу працюють швидко, однак мають значну похибку та не дають точного результату, про що попереджають і російські фахівці. На самому початку пандемії в Європі ці тести доставлялися з Китаю і були вкрай затребувані. Однак після того, як з’ясувалося, що китайські тести допускають багато помилок, деякі країни почали відмовлятися від вже закуплених партій. Наприклад, Іспанія забракувала всі поставлені їй тести виробництва Shenzhen Bioeasy Biotechnology, коли з’ясувалося, що їх точність не перевищує 30%. А Бельгія і зовсім заборонила продаж і використання експрес-тестів на своїй території, щоб не збивати з пантелику.

Після низки скандалів Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) випустила спеціальний бюлетень, в якому закликала відмовитися від будь-якого використання експрес-тестів на антитіла в діагностичних цілях. На думку ВООЗ, ці тести не придатні для епідеміологічних досліджень, щоб спробувати зрозуміти, скільки людей вже перехворіло на тій чи іншій території. Однак використовувати їх в якості єдиного джерела визначення діагнозу не можна.

На початку квітня уряд Великобританії скасував масштабну закупівлю тестів від Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd після того, як дослідження Оксфордського університету прийшов до висновку, що китайські експрес-системи не відповідають стандартам надійної індивідуальної діагностики. В Іспанії дослідження показало, що під час другого тижня хвороби чутливість тесту від Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd становить в середньому 47%. Хоча точність тесту підвищувалася з часом і він майже не помилявся на пацієнтах, хворих коронавірусом за місяць до обстеження, відповідного попередження про тимчасове “зазорі” в інструкції немає.

Між тим у Росії вже з’явилося багато пропозицій про продаж експрес-тестів у приватні руки, в тому числі і через компанію “Биотэк”. Дистриб’ютори перепродують їх на ринку зі значною націнкою – від двох до 3,5 тисяч рублів за штуку при відпускній ціні трохи більше 400 рублів. За скільки купили ці тести московські влади, невідомо.