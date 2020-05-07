Эксперты назвали кроссоверы с возможностями внедорожников

Возглавил список кроссовер Kia Sorento первого поколения с полноценной раздаточной коробкой.

Эксперты считают, что этот кроссовер свободно может передвигаться по бездорожью.

Возраст модели Kia Sorento составляет уже более десяти лет, однако это не делает кроссовер менее востребованным на рынке.

Второе место занимает третье поколение Suzuki Grand Vitara, который также оснащен блокировкой дифференциала и понижающей передачей. Эта модель обладает привлекательным дизайном, удобными размерами и приятной ценой.

Единственным минусом, по словам специалистов, является механическая КПП, которая часто выходила из строя сцепления.

Замыкает тройку Renault Duster, которая стала самой молодой моделью в этом списке.

Эта машина считается неприхотливой, но при этом выносливой.