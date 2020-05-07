Зниклу на Одещині дівчину-підлітка знайшли мертвим

В Одеській області знайшли тіло 14-річної дівчинки, яку раніше оголосили зниклою.

Про це повідомляє прес-сулжба поліції області в четвер, 7 травня.

Дівчинка 2006 року народження жила в селі Роксолани Овідіопольського району. Її труп виявили на березі Дністровського лиману.

“Зовнішніх ознак насильства на її тілі не виявлено”, – уточнили в поліції.

Наразі встановлюються всі обставини, які призвели до трагедії. Відзначається, що сім’я, у якій виховувалася дівчинка, в полі зору поліцейських не потрапляла. Сусіди відгукуються про неї позитивно.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Причини і обставини її загибелі будуть встановлені під час слідства, зокрема після судмедекспертизи.