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Екс-глава податкової служби Верланов подав в суд на Кабмін, вимагає повернути йому колишню посаду

08.05.2020

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України та Державної податкової служби України, позивачем у якому вказано Сергій Верланов.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати Розпорядження Уряду від 24 квітня 2020 №452-р, яким Сергій Верланов був звільнений з посади Голови Державної податкової служби України, і відновити його на зазначеній посаді.

На думку позивача, оспорюване розпорядження про звільнення є незаконним і порушує його трудові права і законні інтереси.

Зараз вирішується судом питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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