Офіс генпрокурора виявив факти розкрадання майна пенітенціарних установ на 170 млн грн

Офіс генпрокурора виявив факти розкрадання і нераціонального використання держмайна пенітенціарних установ більш ніж 170 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

“За результатами прокурорських перевірок, проведених у I кварталі 2020 року, були виявлені масові системні порушення порядку державної реєстрації прав на майно та його використання, факти розтрати та розкрадання державної власності, нераціонального використання державних коштів установ Державної кримінально-виконавчої служби України. Таким чином сума завданих державі збитків становить 170 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Офіс Генерального прокурора направив в Міністерство юстиції України документ, в якому вимагає усунути численні порушення законодавства про використання державного майна пенітенціарними установами та притягнути до відповідальності причетних посадових осіб.

“Разом з тим вже є факти притягнення керівників пенітенціарних установ до кримінальної відповідальності. Так, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру керівнику однієї з установ виконання покарань області в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, — повідомили в прес-служб.

Повідомляється, що чиновника підозрюють в розтраті коштів, які виділили на ремонт їдальні.

“Він уклав ряд договорів з підрядними підприємствами на реконструкцію будівлі, яка повинна бути завершена ще в 2019 році, проте роботи так і не були виконані. У той же час, керівник установи підписав акти виконаних робіт та платіжні документи про переведення бюджетних коштів підрядникам. Такими діями державі завдано збитків на суму понад 800 тис. гривень. Триває досудове розслідування”, — зазначено в повідомленні.

Зазначається, що максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.