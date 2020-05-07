Двоє причетних до вбивства майдановца Вербицького 6 років жили в Києві, і їх не знаходили. Зараз вони заарештовані, — в. о. директора ДБР Соколов

У Києві 6 років після вбивства учасника Революції Гідності Юрія Вербицького продовжували спокійно жити двоє причетних до цього злочину.

Про це розповів в інтерв’ю Цензор.НЕМАЄ в. о. голови ДБР Олександр Соколов.

«Дві людини, які були причетні до вбивства, всі ці 6 років жили в Києві. Тільки один купив собі паспорт на інше ім’я і вклеїв туди свою реальну фотографію. Другий навіть цього не зробив. Чому-то 6 років цих двох людей ніхто не знаходив. Хоча вони були в розшуку. Зараз вони заарештовані у цій справі», — повідомив він.

Соколов підкреслив, що вважає це «результатом роботи наших (ДБР. — Ред.) слідчих і прокурорів ОГП».