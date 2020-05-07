Колишнього президента Франції звинуватили в домаганнях

Журналістка німецького телеканалу WDR Анн-Катрін Штраке звинуватила в сексуальних домаганнях колишнього президента Франції Валері Жискар д’Эстена.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на Süddeutsche Zeitung і Le Monde.

За словами журналістки, під час інтерв’ю в Парижі в грудні 2018 року політик кілька разів поклав руку їй на сідниці, а на прощання прошепотів їй на вухо «Солодких снів» німецькою.

Штраке повідомила про подію керівництву WDR. Канал провів перевірку і прийшов до висновку, що журналістка говорить правду. У червні 2019 року WDR направив в офіс Жискар д’Эстена лист, в якому назвав дії політика неприйнятними. У березні 2020 року Штраке подала скаргу проти Жискар д’Эстена в прокуратуру Парижа.

Представник колишнього президента Франції заявив, що той не пам’ятає зустріч з журналісткою.

Валері Жискар д’Эстен був президентом Франції у 1974-1981 роках. Зараз йому 94 роки.