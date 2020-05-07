“У Росії свій абсурдний шлях”

“Шизофренія. По-моєму, це якось так називається. Дуже багато європейські країни обговорюють і реалізують поетапне зниження обмежень – але мені невідома жодна країна, яка робила б це в момент пікових значень по приросту нових випадків. Спочатку проходили пік і домагалися стабільного зниження – потім починали знімати, повільно і акуратно”, – пише соратник Олексія Навального в Facebook, підводячи підсумки наради про зняття обмежень, проведеного Володимиром Путіним 6 травня.

“Дуже багато країн дозволяють роботу перукарень і кафе, спорт на свіжому повітрі, пробіжки, прогулянки – але мені невідома жодна країна, яка, продовжуючи обмежувати такі базові і безпечні речі, дозволяла б роботу будмайданчиків і промислових підприємств, які з великою легкістю і в самих різних місцях – від Сінгапуру до Белокаменки Мурманської області – ставали вогнищами найбільш масштабних спалахів.

Дуже багато країн продовжують карантин – але мені невідома жодна країна, яка, при цьому, не розширювала б заходи підтримки для громадян, щоб карантин не був би безглуздим, щоб громадяни не були б змушені його порушувати.

Але у Росії свій шлях. На перший погляд – абсолютно абсурдний. І тому ми зобов’язані ставити питання: “а чому”?

І мені здається тут цілком природно може бути продовжена думка мого гучного недільного посту. Все знову з-за путінського голосування за поправки до Конституції.

Дивіться самі.

1. Вони не можуть проводити голосування за поправки в єдиний день голосування у вересні. Ну просто ніяк. Тому що там будуть спостерігачі; там буде багато “політичної” явки – люди прийдуть голосувати на регіональні вибори, обирати губернаторів, місцевих депутатів. Там завдання фальсифікацій буде максимально ускладнена. Тому Кремль початково планував (і продовжує планувати) влаштувати своє недоголосование в окремий день, до єдиного дня голосування 13 вересня, провести його без нагляду та поза процедур виборчого законодавства, привести туди бюджетників, влаштувати необмежену дострокове-надомне-електронне голосування і без проблем намалювати будь-який результат. І від цього плану відступати не буде.

2. Отже, їм треба провести голосування щодо поправок до кінця червня. Липень-серпень абсолютно мертві місяці в плані мобілізації, плюс там вже у всю буде виборча кампанія йти, будуть складнощі, якщо одне накладеться на інше. Заплутають виборців. Власне, і було вже багато зливів з АП, що вони ціляться в дату 24 червня, все це секрет Полішинеля.

3. Але щоб провести голосування 24 червня (і щоб його встигнути підготувати, і щоб встигнути провести мобілізацію), оголосити про це публічно треба не пізніше 20 травня. (Там, здається, і за їх наспіх слепленному “закону” про порядок прийняття цих поправок встановлений місячний термін – якщо не помиляюся. Але якщо і помиляюся, все одно, без хоча б місячної публічної кампанії-істерики, як АП любить, ніякого результату не буде).

4. І ось тут вже клінч. В цілому, напевно, можна очікувати, що до 24 червня епідемія в Росії піде на спад. Вжиті заходи, нехай і вкрай неефективні і працюють набагато повільніше, ніж у європейських країнах, рано чи пізно позначаться. Проводити незаконне і безглузде “голосування за поправки” навіть і 24 червня звичайно погана ідея – і політично, і епідеміологічно – але не жах-жах-жах. Але в чому проблема-то: оголосити про нього на піку епідемії – ось це точно політичне самогубство.

Тобто уявіть: настав 20 травня, Путіну треба вийти і сказати, що ось, я призначаю голосування – а в країні як і раніше по 10 000 нових випадків в день виявляється і ніякого просвіту немає. Тут йому навіть самі його лояльні прихильники гучно скажуть: “діду, ти чого, зовсім з’їхав з глузду? на вулицю нам виходити не можна, а на ділянки ти нас погонишь?”.

5. Тобто ключове завдання для політичного блоку Кремля полягає в тому, щоб приблизно до 20 травня сформувати в публічному просторі атмосферу перемоги над епідемією – і, звичайно, образ Путіна-переможця. Ось тоді він зможе різко виїхати на білому коні і урочисто оголосити про своє голосування.

6. Для цього їм потрібно до 20 травня:

а) домогтися різкого зниження з цифр;

б) зняти багато обмежень, показати позитивну динаміку в плані самого карантину: ось, мовляв, дивіться, стало все можна, ми перемагаємо, небезпека позаду.

І цим цілком пояснюється шизофреничность прийнятих і озвучуваних рішень. З одного боку, вони дико бояться, що цифри стрибнуть вгору. З іншого боку – Путін вимагає позитивної динаміки і хороших новин, на яких він міг би піаритися.

От і все”.