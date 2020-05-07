У центрі Києва зловили чоловіка з гранатометом

Вантажив у машину на очах у копів

У Києві, в районі посольства Іспанії в Україні, був помічений чоловік з гранатометом. Про це повідомили в телеграм-каналі «Київ зараз».

Як повідомляється, увагу бійця Національної гвардії привернув невідомий чоловік, який вантажив в свій автомобіль гранатомет РПГ-22.

«У Києві поруч з посольством Іспанії в Україні нацгвардиец помітив чоловіка з гранатометом РПГ-22. Той саме клав його в автомобіль», – пишуть у телеграм-каналі.

Наголошується, що на місце події терміново викликали оперативних співробітників поліції, які вилучили гранатомет.

Чоловіка затримали до з’ясування подробиць події.