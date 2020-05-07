«Слугам народу» вже соромно за логотип ЗЕ: це і є підсумок року президентства Зеленського

Він надів маску логотипом ЗЕ всередину — на-віч. А забарився він на вулиці, тому що зривав маску навиворіт — щоб логотип ніхто не побачив.

Що я вам скажу. Трапився в мене дуже показовий епізод.

Про нього розповів у Фейсбуці відомий публіцист, бізнесмен і політик Олексій Давиденко.

Під’їхавши до супермаркету за продуктами, я помітив при вході депутата ВР від Слуги Народу.

Він вийшов з машини і забарився при вході, надягаючи на обличчя маску. Проходячи повз нього, я помітив, що на чорній масці красується яскравий зелено-жовтий логотип ЗЕ!Команда.

Через час.

Вже будучи в магазині, я знову побачив його біля вітрини з сирами.

Він був у тій самій чорній масці, яку одягав при вході — тільки логотипу ЗЕ на ній не було.

Він надів маску логотипом ЗЕ всередину — на-віч. А забарився він на вулиці, тому що зривав маску навиворіт — щоб логотип ніхто не побачив.

Ви запитували, які підсумки першого року?!

Це і є головний підсумок.

Коли депутату твоїй рідній фракції соромно зайти в продуктовий магазин з лого ЗЕ на обличчі.

Ще тільки рік, а вже соромно.

Кажуть, люди їх підтримують і рейтинг у них не падає.

Нехай в наступну суботу ці хлопці вийдуть у таких масках з логотипом ЗЕ на базар, в перукарню або в кіоск за кавою.

Я подивлюся на їх високу соціологи, їх популярність і їх рейтинг.

Боюся.

Можуть і ноги не забрати.