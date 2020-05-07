«Ви – політичний заробітчанин!»: Качура та Сакварелідзе посварилися в прямому ефірі через Саакашвілі

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура та колишній заступник генерального прокурора України – прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе посварилися в прямому ефірі програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна-24».

Підсумком словесної перепалки стало пропозицію нардепа соратнику Михэила Саакашвілі вийти на дебати. Однак Сакварелідзе відмовився від участі в дебатах.

Конфлікт виник на грунті можливого призначення колишнього президента Грузії в український уряд. Качура зазначив, що проти призначення іноземців на політичні посади в Україні. Досвід минулої влади, нагадав він, показав: дії реформаторів, які приїхали в Україну при правлінні країною Петром Порошенком, закінчилися крахом.

Разом з тим, додав нардеп, якщо Саакашвілі дійсно хоче допомагати Україні, підказувати українським політикам, то робити це він може в статусі радника.

«Рішення повинні приймати виключно українські чиновники – громадяни України, якими були завжди, і які бачать майбутнє своїх дітей і близьких виключно в Україні, — пояснив свою точку зору Качура і додав. — Не підтримую політичну міграцію в Україну. Це ненормально, коли президент іншої держави займає в Кабінеті міністрів України посаду».

На наступний день після ефіру з Тиграном Мартиросяном в студії цього ж телеканалу Олександр Качура викликав Давида Сакварелідзе на публічні дебати.

«Я викликаю Давида Сакварелідзе – політичного заробітчанина – на публічні дебати, щоб він відповів на всі питання, які є в українського народу», — сказав нардеп від «Слуги народу».

Сакварелідзе від такої пропозиції відмовився, зауваживши, що не варто витрачати на ці дебати час і нерви:«Я готовий дебатувати з людьми, за якими є якийсь бекграунд (політичний, — Ред.) і які не кричать, що ти гастролер – забирайся в Грузію».

Нагадаємо, що Сакварелідзе отримав громадянство України 11 лютого 2015 року.