Російські фашисти і український прапор. Як наших підлітків вчать знущатися над національними символами

На радість медведчукам-путіним на їх українських телеканалах їм активно підспівують по цій темі ганебні «слуги народу». Зокрема — страждає одночасно недоумством і нетриманням мови мадам Верещук…

У новому випуску «Без цензури» Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому сепаратизм не має віку і статі на прикладі Запоріжжя і Горлівки зразка 2014-го.

Днями соцмережі сколихнуло відео, як проукраїнські активісти змушують молоду мешканку Запоріжжя просити вибачення за наругу над українським прапором, нагадує сьогодні «Цензор.немає».

Соцмережі стихли, але медведчуківські канали не втомлюються лякати своїх глядачів злими націоналістами. Все в кращих традиціях російської пропаганди.

Що робити, коли прочуханкою і добрим словом легше пояснити, що не так, ніж просто добрим словом?

Той факт, що не можна знущатися над прапором, за який загинули тисячі солдат, сумніву не підлягає. А щоб зрозуміти, чому активісти у Запоріжжі особливо ревно оберігають український прапор, згадаймо, як Запоріжжя стало єдиним містом південно-сходу України, де в 2014-му так і не піднявся російський триколор?

Хто навесні 2014-го віддав на поталу катам Гиркина і Безлера захисника українського прапора з Горлівки Володимира Рибака? Так-так, пенсіонерки-берегині «російського світу»!.

І нарешті, якщо ворог розуміє тільки силу, то так страшна зеленка — як засіб профілактики від посягань на національні символи та суверенітет?