Ослаблення карантину в Італії: кількість жертв COVID-19 складає майже 30 тисяч

Незважаючи на ослаблення карантину в Італії число жертв від коронавіруса COVID-19 складає майже 30 тисяч.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Повідомляється, що кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 274 людини.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом досягло 215,8 тисяч осіб, за останню добу зафіксували 1 401 новий випадок хвороби.

Від початку епідемії померли 29 958 осіб (зокрема, за добу зафіксували 274 смертей, даний показник знизився в порівнянні з минулим днем). На інтенсивної терапії перебувають 1 311 осіб, кількість затрималася на позначці менше 2000 чоловік і зменшується вже п’ятий тиждень поспіль.

А одужали за весь час 96 276 осіб, що знову більше число інфікованих за добу.