Липецькі влади прокоментували пропозицію губернатора розганяти людей хімікатами

Адміністрація Липецької області прокоментувала інформацію, що з’явилася в Мережі аудіозапис, на якому губернатор Ігор Артамонов в бесіді з мером Липецька Євгенією Уваркіної порівнює місцевих жителів з кліщами і пропонує розганяти порушують режим самоізоляції хімікатами. У заяві йдеться, що слова чиновників вирвані з контексту.

На записі обговорюється застосування дезінфікуючих засобів, у яких «принцип туману і дуже велике покриття». Розглядаються території, де можна розпорошити хімікати. Далі губернатор заявляє, що «ось ця страшна штука повинна сприяти розгону людей, [щоб вони думали]: „ай-ай, ой-ой, зараз нас, як кліщів, потравят“».

Місцевих жителів на записи називають «гопниками» і «слабкими розумом». «А раптом поляжуть?» — запитує мер, і тут же лунає сміх. «Притягнуть до відповідальності», — відповідає співрозмовник.

У прес-службі адміністрації Липецької області підтвердили достовірність запису, зазначивши, що ця розмова відбулася ще на початку квітня на нараді, де обговорювалися заходи боротьби з коронавірусом, в тому числі дезінфекція громадських місць. На той момент по області тільки починався активний приріст хворих. Розглядалися різні варіанти розповсюдження хімікатів — з використанням техніки або ранцевих розпилювачів.

«Дана аудіозапис — лише фрагмент наради, вирваний з контексту. Одним з основних питань на порядку був низький індекс самоізоляції в Липецьку. Дивно думати, що керівництво регіону та міста вирішило таким чином завдати шкоди здоров’ю населення. Мова йшла як раз про протилежне. Дезінфекцію планували заради збереження здоров’я людей, які, незважаючи на заклик залишитися вдома, продовжували відвідувати громадські простору. Більш того, в результаті обговорення губернатор попросив виключити всяку можливість загрози для жителів і використовуватися тільки рекомендовані Росспоживнаглядом розчини», — цитує заяву прес-служби адміністрація Липецької області «Міст ТБ».

Після тестових робіт у квітні від масової дезинфекції і хімікатів відмовилися на користь точкової обробки. «А метод точкової обробки, з використанням ранцевих розпилювачів, застосовується в регіоні і сьогодні. Так оброблять зупинки, лавки, двори», — повідомили в чиновники.

В даний час в Липецькій області, за офіційними даними, зареєстровано 656 випадків зараження коронавірусом, дві людини померли. Режим самоізоляції в регіоні діє з 30 березня.