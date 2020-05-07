Названо найнебезпечніші в разі коронавірусу захворювання

На ймовірність зараження та смерті від коронавірусу найактивніше впливають такі захворювання, як деменція, ожиріння, астма, цукровий діабет і хвороби нирок.Про це з посиланням на звіт групи експертів від організації ISARIC пише Daily Mail.

Зазначається, що більш як 50% заражених коронавірусом страждають на одне або більше хронічне захворювання.

Згідно з даними найбільшого в Європі дослідження, смертність людей, які страждають від деменції, на 39% вища за середню. Також куди частіше летальним результатом закінчуються випадки інфікування пацієнтів із ожирінням (на 37%) і захворюваннями серця (на 31%).

Водночас менш як 10% тих, хто заразився коронавірусом, становлять активні курці, проте у відсотковому співвідношенні частка курців серед населення набагато перевищує цю цифру.