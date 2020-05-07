«Пацієнти України»: Бездіяльність Моз призвело до смерті онкохворий, інфікованої COVID-19

В районній лікарні міста Кагарлик Київської області 7 травня померла Людмила Гячас — онкохвора пацієнтка, інфікована коронавірусом.

Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду «Пацієнти України» у Facebook.

У фонді переконані, що до смерті онкопациентки призвела бездіяльність Моз.

Повідомляється, що Людмила пережила операцію на печінці, видалення пухлини і перебувала на хіміотерапії. Діагноз COVID-19 жінці поставили пізно. Минуло 10 днів з того моменту, як вона відчула перші симптоми. За цей час вона відвідала три лікарні: Київський обласний онкодиспансер, Київську обласну лікарню і районну лікарню Кагарлика.

«Після того, як у Людмили виявили COVID-19, її відправили за 81 км від місця її лікування в лікарні, яка раніше навіть не приймала таких складних пацієнтів. В лікарні не було ані обладнання, ані спеціалістів, які могли врятувати таку складну пацієнтку. Чому? Це пояснили тим, що у Людмили немає київської реєстрації та її можуть покласти в столичну лікарню. Це — абсолютна маніпуляція і брехня. З 1 квітня медична реформа скасувала великої принцип, і у всіх лікарні про це добре знають. Той, хто прийняв рішення перевести Людмилу в лікарню за 81 км, де її просто не змогли б врятувати, — підписав їй смертний вирок, і порушив закон», — заявили у фонді.

Представники фонду також стверджують, що в Україні досі відсутні маршрути для госпіталізації важкохворих пацієнтів, інфікованих COVID-19.