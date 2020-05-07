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27-річний депутат Тістик розповів про своїх невимовних активах, але доходи показав скромні

08.05.2020

Стало зрозуміло походження активів 27 річного депутата фракції «Слуга народу» Ростислава Тістика. Він подав декларацію про доходи за 2019 рік. Документ породив безліч питань, в частині походження стану.

У свої неповні 27 років Тістик володіє:

  • квартирою на 102 м. кв. у Львові, яка була придбана в 2018 році за 200 тис. гривень (при тому, що така квартира повинна коштувати мінімум 1,3 млн гривень);
  • двома паркоместами на 15 м. кв. у Львові, якими обзавівся в 2018 році за 84 тис. гривень кожна;
  • квартирою в Києві на 65 м. кв, якої він безкоштовно користується з осені 2019 року;
  • квартирою в Києві (об’єкт незавершеного будівництва) на 102 м. кв.;
  • квартирою у Львові (об’єкт незавершеного будівництва) на 39 м. кв.;
  • автомобілем Audi А-6 (2012р.в.), купленим в 2018 році за 500 тис гривень.

При цьому доходи Ростислава Тістика за 2019 рік склали:

  • 6 тис. гривень — зарплата за основним місцем роботи ТОВ «СВ», яке займається оптовою торгівлею товарами господарського призначення і належить членам його сім’ї. Статутний капітал — 375 грн.
  • 150 тис. гривень — зарплата за основним місцем роботи, виплачена Комітетом Верховної Ради;
  • 29 тис. гривень — додаткове благо, бонуси.

При відсутності скільки-небудь великих офіційних доходів депутат Тістик має значні готівкові заощадження:

  • $58 тис.;
  • €39 тис.;
  • 645 тис. гривень.

На банківській картці він зберігає 7,6 тис. гривень.

А ще за попереднім договором купівлі-продажу квартири в березні 2019 року витратив 311 тис. гривень.

При цьому в декларації за 2018 рік, було зазначено, що Тістик заробив всього 45 тис. гривень у вигляді зарплати від ТОВ «СВ». Йому було подаровано Ярославом Тистыком у негрошовій формі 200 тис. гривень (очевидно квартира у Львові на 102 м. кв.).

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Готівкою в 2018 році Тістик мав:

  • $58 тис.;
  • €39 тис.;
  • 870 тис. гривень.

Прізвище Тістик дуже відома у Львові. Свого часу Ярослав Тістик був депутатом Львівської міськради від партії «Свобода», а його брат Володимир — депутатом Львівської облради. Брати Тістик володіють приватним підприємством «Юридична компанія «Егіда-Львів», а також входять в перелік засновників компанії «Володар» — роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Декілька років тому родина майбутнього депутата Тістик опинилася в епіцентрі скандалу у Львові. За інформацією із ЗМІ, в 2005 році компанія «СВ» стала власником нежитлової будівлі в рідному місті загальною площею 126,5 кв. м на вулиці Гетьмана Мазепи, 25-б.

У 2012 році вони отримали в оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,4511 га на цій вулиці для обслуговування торгово-розважального комплексу. А потім ТОВ «СВ» здійснило реконструкцію існуючої будівлі, в результаті чого 126,5 кв. м перетворилися в 612,3 кв. м.

За походженням до депутата і його доходів безліч питань, їх вистачає і до діяльності компаній його сім’ї.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro

 

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